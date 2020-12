Action de sensibilisation pour la régularisation des sans-papiers à Liège-Guillemins

La Voix des Sans-Papiers de Liège, son comité de soutien et le Collectif liégeois de soutien aux sans-papiers ont organisé vendredi matin, sur l'esplanade de la gare des Guillemins, une action de sensibilisation en faveur de la régularisation des personnes sans-papiers.

L'action s'inscrit dans une démarche nationale initiée par la "Plateforme sans-papiers", à l'occasion de la journée internationale des migrant(e)s. Dans ce cadre, une vidéo, diffusée sur YouTube et relayée sur les réseaux sociaux, entend illustrer "la précarité dans laquelle ces personnes vivent, malgré les compétences professionnelles dont elles disposent et dont toute la société est privée, par le refus des autorités de les régulariser".

Sur l'esplanade de la gare des Guillemins, où trônent les lettre géantes "Liège Together", les participants, dont des sans-papiers, ont réclamé leur régularisation en criant et chantant. Dans leur dos, ils arboraient différents messages comme "J'ai un diplôme universitaire, on a besoin de mon travail ici", "Je suis infirmier diplômé, je voudrais travailler" ou encore "Régulariser, c'est humain et juste! ".