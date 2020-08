Accord pour 10.000 supporteurs au Standard de Liège

Un accord de principe est intervenu ce vendredi entre le bourgmestre de Liège et les dirigeants du Standard. Le stade peut accueillir, pour chacune des prochaines journées de championnat, un total de 10.000 spectateurs.

Les modalités concrètes doivent encore être précisées, puis soumises à l'approbation de la ministre des sports. Il reste du temps : la prochaine fois que les Rouches se produisent à domicile, ce n’est pas avant le troisième dimanche de septembre. Mais les grandes lignes sont désormais connues: dix mille spectateurs, soit entre une petite moitié et un gros tiers de la capacité habituelle. Dix mille, par grappe de cinq à six cents. Un siège sur deux. Une rangée sur deux. Sauf bulle de famille. Port du masque obligatoire. Cheminements fléchés. Fluidité des fouilles et contrôle aux entrées. Buvettes intérieures fermées.



Du côté des abonnés, les premières réactions sont plutôt mitigées. Les uns évoquent l'impossibilité de rester sagement assis sur son siège pendant les nonante minutes, et donc de vraiment appliquer des mesures de distanciation. D'autres groupes se demandent comment gérer la sélection de leurs membres autorisés à assister à telle rencontre et pas à telle autre: sur quels critères ? Et avec quel calcul de remboursement en fin de saison ? Le projet de dérogation communale risque fort de faire couler encore beaucoup d'encre et de salive…