Accord chez Munters à Dison pour laisser sortir les produits finis

Syndicats et direction de l’entreprise Munters, à Dison, ont trouvé lundi un accord pour permettre aux produits finis de quitter l’entreprise. Munters a annoncé il y a un mois son intention de fermer fin 2019, causant ainsi la perte de 216 emplois. Dans le cadre des négociations sur cette fermeture, la direction suédoise de la société entendait imposer des conditions de productivité. Or, pour les syndicats, ces conditions auraient pu permettre de ne plus avoir de travail pour le personnel bien avant la date annoncée de fermeture, et donc de permettre d’avancer celle-ci. Un accord a donc été trouvé, qui prévoit de ne pas bloquer la sortie des produits de l’entreprise et une évaluation des conditions de productivité à la fin mai.