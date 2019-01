Accidents sur autoroute: le nouveau système allonge l'intervention des dépanneurs liégeois

Sur les autoroutes wallonnes, les dépanneurs agréés doivent désormais baliser eux-mêmes la chaussée en cas d'accident ou de panne. C'est une des mesures prévue par le Siabis+, un système mis en place à Namur et étendu dans toute la Région wallonne depuis début janvier. Avant, ce balisage était effectuée par la police. Le nouveau système est prévu au départ pour libérer les policiers de ce travail. Il vise un dépannage plus rapide et plus sécurisé.

Le temps d'intervention dépasse maintenant parfois l'heure

Avant, la police appelait directement le dépanneur. Maintenant, elle doit passer par l'assureur, un intermédiaire qui allonge le temps d'intervention. Et ce n'est pas tout. En province de Liège, le temps d'intervention était de 20 minutes maximum. Et ça fonctionnait. Lancé depuis deux semaines en région liégeoise, le nouveau système allonge les temps maximum d'intervention: 25 minutes pour le balisage et 40 pour le dépannage. Jean-Louis Testelmans est un petit dépanneur indépendant à Alleur: "avant, en 25 minutes, l'intervention était terminée pour le policier comme pour nous. maintenant, l'intervention peut durer jusqu'à une heure voire même plus. Et le policier reste quand même avec nous."