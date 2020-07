Accidents aux passages à niveau : Infrabel teste de nouveaux dispositifs à Comblain-la-Tour

Infrabel teste de nouveaux dispositifs pour lutter contre les accidents aux passages à niveau. Le site d’essai est celui du passage à niveau de Comblain-la-Tour à Hamoir. En Belgique, on dénombre une cinquantaine d’accidents chaque année. Ils font une dizaine de morts. Malgré les campagnes de sensibilisation et de répression et les suppressions de passages à niveau, les chiffres ne diminuent pas. Ceux des dernières semaines sont même inquiétants.

Benoît Gilson, directeur stratégie d’Infrabel, explique : "Environ 50% des gens qui franchissent un passage à niveau fermé sont des gens qui savent parfaitement que c’est dangereux mais qui souhaitent ne pas respecter la signalisation. Les autres 50% sont des gens qui, de bonne foi, franchissent un passage à niveau parce qu’ils ont été distraits ou parce qu’ils n’ont pas bien vu la signalisation. Les chiffres des dernières semaines sont assez alarmants parce que, pendant le confinement, on a noté une diminution très, très forte des accidents aux passages aux passages à niveau et puis, dès que le déconfinement a commencé, on a vu les chiffres remonter. On va s’orienter vers une dizaine de victimes cette année. Ici, à Comblain-la-Tour, nous avons équipé les barrières du passage à niveau de leds, rouges à l’extérieur et bleues à l’intérieur, qui doivent renforcer la visibilité de la barrière et la visibilité du passage à niveau. Nous étudions également un concept de caméra intelligente qui, grâce à l’intelligence artificielle, permettra d’identifier l’intrus sur un passage à niveau fermé et donc de déclencher une alerte particulière, par exemple une alerte visuelle, avec les lampes bleues ou une alerte sonore."