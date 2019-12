AccessPlus : le service communal liégeois pour une meilleure accessibilité aux personnes handicapées

Etre handicapé et accéder aux bâtiments publics n’est pas toujours facile. Un service communal liégeois : AccessPlus tente d’y remédier. Premier du genre en Wallonie et créé en 1998, ce service méconnu profitait de la journée internationale des handicapés pour rappeler ses missions.

Julie Fernandez Fernandez, échevine des droits des personnes : “L’idée, c’est vraiment de réfléchir à rendre le bâtiment le plus accessible possible aux différentes déficiences. Evidemment toutes les difficultés des PMR mais pas seulement, il y a aussi les déficients visuels, les déficients sonores. Donc AccessPlus travaille d’abord à l’accessibilité des bâtiments publics. Comme l’hôtel de ville. Ça a été le cas pour le musée tel que la Boverie. C’est aujourd’hui une réflexion et un accompagnement du projet du tram ou celui de la nouvelle cité administrative. Et puis c’est un service aussi accessible aux citoyens, quand ils mettent un bâtiment en conformité. Ce sont souvent les architectes qui nous contactent pour demander des renseignements ou répondre à des interrogations. “