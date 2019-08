Abattoir de volailles à Grâce-Hollogne : la Province fait le forcing et va lancer les travaux

Dans ce qui devient le dossier de l’abattoir de volailles de Grâce-Hollogne, voici maintenant une décision qui risque de décevoir les riverains : la Province a décidé de faire le forcing… Le collège provincial annonce qu’il va engager les travaux rapidement. Ils devraient débuter le mois prochain. Le député chargé de l’agriculture, André Denis argumente : "c’est un endroit qui est plus ou moins central et proche de l’ancien abattoir d’Andenne. Ça permet de couvrir l’ensemble de la province et une partie des provinces voisines. C’est aussi un bâtiment qui appartient à la SPI à laquelle la Province est partie prenante."

Du côté justement de la commune de Grâce-Hollogne, des riverains se plaignent de l’emplacement prévu dans le zoning industriel du futur abattoir : il serait trop proche des habitations. Les habitants craignent des nuisances. Le bourgmestre Maurice Mottard les soutient. Il n’est pas étonné de ce choix provincial d’entamer les travaux. Le permis a été accordé le mois dernier.

La Province reste persuadée qu’il n’y aura pas de nuisance

De son côté le député provincial chargé de l’agriculture explique sa décision : "on reste persuadé que ce projet n’apportera pas de nuisances au voisinage. J’aurais souhaité rencontrer la commune et les riverains à ce sujet mais j’ai toujours reçu une fin de non-recevoir. J’aurais voulu qu’ils se rendent compte que c’est en fait un petit abattoir de 600 mètres carrés pour des petits exploitants avec en moyenne, 12.500 abattages par mois." Le bourgmestre de Grâce-Hollogne lui, se dit déçu de cette épreuve de force imposée par la Province qui risque d’entraîner une surenchère. La commune confirme intention d’introduire un recours devant le Conseil d’Etat, une décision qui devrait être validée lors du prochain conseil communal.