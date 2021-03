AB InBev: situation tendue à Jupille, où la phase de négociation a débuté

La situation est tendue chez AB InBev à Jupille. Après une phase de consultation, direction et syndicats sont en phase de négociation. Qui quittera l'entreprise et à quelles conditions? Ce sont les questions sur la table.

Il y a un mois, la direction de la société brassicole annonçait son intention de procéder à une trentaine de licenciements secs et au non-renouvellement de 58 contrats temporaires. Un climat de travail compliqué pour le personnel en attente de décision. Des assemblées générales sont prévues dans les prochains jours.

Pourquoi cette restructuration? AB InBev a choisi de localiser aux États-Unis et non plus en Belgique une partie de la production destinée au marché américain. Raccourcir la distance donc entre le producteur et le consommateur. Pour Jupille, cela impliquera une réduction de plus de 30% de son volume de production.

En prenant cette décision, la direction d'AB InBev fait aussi référence au climat social sur le site liégeois. Le communiqué d'AB Inbev, le mois dernier, pointait sans ambiguïté les arrêts de travail au sein de l'entreprise. Cela a notamment été le cas au mois de septembre lors de la détection d'un foyer de contamination au Covid-19.

Une façon pour la direction de mettre clairement la pression sur les négociations en cours.