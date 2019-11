A vos-ohês, Piére Tombal en wallon liégeois

Piére Tombal, le truculent fossoyeur d’Hardy et Cauvin parle désormais le wallon de Liège. Après Natacha ou Tintin en wallon, les éditions Noir dessin ont proposé au créateur de ce personnage attachant de décliner ses aventures en liégeois. Cette 35e édition, ce n’est pas réellement un nouvel album mais plutôt une adaptation et de belles surprises.

Le bourgmestre et le Carré

"Je ne parle pas du tout wallon et quand Michel Elsdorf, l’éditeur, me l’a proposé il y a une dizaine d’années, j’étais très embêté. Je me suis dit à quoi bon. Puis je me suis dit que sortir des choses, cela fait plaisir à des gens et que si j’attends trop, tous ceux à qui cela fait plaisir ne seront plus là donc j’ai fini par accepter", explique le dessinateur liégeois, Marc Hardy.

L’album se compose des 44 pages du premier album qui s’appelait "les 44 premiers trous" mais également de bonus : "j’ai trouvé 3 histoires qui ont Liège ou le bourgmestre comme personnage ou décor. Il y a également des illustrations inédites", ajoute le dessinateur. C’est ainsi que dans les décors, on repérera un restaurant bien connu du Carré (Les Sabots d’Hélène dont le patron est un amateur absolu de BD) ou encore une cordonnerie de St Pholien en Outremeuse.

Le tout a été tiré à un millier d’exemplaires. Quant à l’adaptation en wallon, on la doit à Paul-Henri Thomsin : "il y a des choses à respecter : l’humour de Cauvin, le scénariste, la patte liégeoise de Marc Hardy et puis la langue wallonne. Et le wallon prend plus de place que le français dans les bulles. Certaines situations ont été adaptées comme l’eau de Mer qui devient de l' êwe di moûse, les pêcheurs ce sont des marcatchous et la boue de la macocoye."

Un album qui sera dédicacé par Marc Hardy au Village de Noel de Liège le 14 décembre à 14h.