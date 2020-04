A Verviers, une plateforme citoyenne pour centraliser la fabrication de masques

Des chutes de tissus, des élastiques, une machine à coudre et un peu de savoir faire. Il n’en faut pas plus pour confectionner un masque anti-postillons. Depuis le début de la crise, les initiatives se multiplient pour fabriquer et offrir ces masques. Le problème : ces initiatives éparses manquent de coordination et chaque couturier.e.s a son propre modèle.

Quatre Verviétois viennent de monter une plateforme pour rassembler ces projets et organiser la distribution des masques. "C’est toute une logistique", raconte Catherine Grosjean, l’une des fondatrices de VerviMask et cheffe d’entreprise dans sa vie d’avant confinement. La plateforme fournit aux couturiers volontaires un kit, composé du tissu, du tutoriel, d’un gabarit "pour couper plus facilement son tissu" et des règles d’hygiène à respecter. "Nous nous sommes tournés vers le Wax, un tissu africain" Explique Catherine Grosjean. "A Verviers, nous avons la chance d’avoir une ville très multiculturelle et j’ai pu faire rouvrir une petite boutique pour acheter ce tissu."

L'engouement a été immédiat, c'est merveilleux

Ces derniers jours, les fondateurs de la plateforme n’ont pas chômé. Ils ont réussi à trouver un local, devenu en quelque sorte le "centre de transit" du projet. C’est là que les bénévoles préparent les kits. "Des coursiers viennent ensuite les récupérer et les distribuer aux couturières installées dans le quartier. Notre objectif c’est de limiter le plus possible les déplacements". Une fois les masques réalisés, ces mêmes coursiers les récupèrent et les ramènent au local. "Ensuite nous pouvons les distribuer à nos bénéficiaires, en priorité le personnel soignant, les infirmières ou les éducateurs en milieu fermé."

Une quarantaine de couturières et une quinzaine de coursiers bénévoles sont déjà engagés dans le projet. La toute nouvelle association a aussi encaissé quelques dons spontanés, utiles pour financer l'achat de matériel. "L’engouement a été immédiat, c’est merveilleux", s’enthousiasme Catherine Grosjean.