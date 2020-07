A Verviers, le PS "canal officiel" tente le grand domino politique

En faire basculer un pour entraîner tous les autres et empêcher Muriel Targnion de mettre en place sa nouvelle majorité sans Hasan Aydin et ses partisans. C'est ce que tente le Parti Socialiste en ce moment. C'est pour ça qu'il convoque partisans de Muriel Targnion et Hasan Aydin pour un "oral" samedi matin.

Ceux des socialistes dissidents que nous avons pu contacter à propos de cette convocation nous ont confirmé qu'ils comptaient bien s'y rendre... et maintenir ferme leur soutien à Muriel Targnion. L'ordre dans lequel les élus et militant sont convoqués n'est probablement pas innocent. D'abord les conseillers CPAS, le président démissionnaire de l'USC, puis les jeunes élus, pour en arriver aux plus expérimentés et à Muriel Targnion elle-même. La bourgmestre dissidente est en vacances et annonce qu'elle ne se rendra pas à cette rencontre à laquelle elle est convoquée.