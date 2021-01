A Verviers, le projet de salle polyvalente au Tennis Couvert de Maison-Bois est remis sur la table

Le Tennis Couvert de Maison-Bois situé sur les hauteurs de Verviers va-t-il finalement disposer d’une salle polyvalente susceptible d’accueillir divers événements ? Un premier permis d’environnement avait été introduit mais l’ASBL de gestion y a renoncé suite à une pétition de riverains et à la capacité de public excessive qui était sollicitée. Le projet a été revu à la baisse et une nouvelle demande de permis d’environnement vient d’être déposée fin décembre.

Mais en quoi consiste ce projet au juste ? Il vise à mettre aux normes l’un des deux halls de tennis d’une salle polyvalente pour y accueillir, comme jadis, des organisations diverses. Audric Collette administrateur de l’asbl Tennis de Maison-Bois explique qu'"à l’époque, des salons comme Zen-topia et autres y ont été organisés et c’est vraiment l’idée qu’on veut conserver."



Une première demande de permis d’environnement avait été introduite en février 2018 pour une salle de 1999 places debout. Mais une pétition d’opposants et une série de lacunes dans le dossier ont conduit l’ASBL à renoncer à cette demande et à introduire une nouvelle, fin décembre. Audric Collette indique qu’ils ont réalisé quelques ajustements : "Nous avons diminué drastiquement la capacité à 1000 personnes. Nous avons aussi bien précisé le nombre d’organisations différentes avec les différents types que nous voulions organiser. Et au niveau des dîners, spectacles et mariages, on a précisé 600 personnes maximum, uniquement le week-end ou la veille de jours fériés."



La nouvelle demande prévoit près de 600 places de parkings grâce à des conventions signées avec 9 clubs et sociétés voisines. Une station d’épuration sera construite et avec moins de public, la mobilité devrait être plus fluide. L’enquête publique se terminera le 18 janvier.