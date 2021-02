A Verviers, le centre culturel propose un "Journal Télévisé des Bonnes Nouvelles"

Un "Journal Télévisé des Bonnes Nouvelles", voilà ce que propose depuis le début de l'année, une fois par mois, le centre culturel de Verviers sur son site internet et sa page Facebook. Par ces temps moroses, l'équipe d'animation veut ainsi proposer aux internautes une manière de voir la vie de manière plus positive et sur un ton plutôt léger avec, à la présentation, des comédiens professionnels.

Des vraies bonnes nouvelles

"Déjà ce ne sont que des vraies bonnes nouvelles" explique Gary Masson, régisseur au centre culturel verviétois, et l'un des artisans du projet. "Des vraies nouvelles qui vont autant dans le local que dans le national et dans l'international. Il y a vraiment de tout. Nos sources, ça peut aller du privé qui nous envoie par exemple un mail, mais ce sont aussi des sites internet, des membres du personnel du centre culturel qui nous relaient des informations, et les réseaux sociaux sur lesquels, de temps en temps, on trouve une ou deux bonnes nouvelles".

Une fabrication 100% maison

Et tout est fait maison, comme le souligne Gary Masson: "Au niveau technique, on se débrouille avec ce qu'on a comme matériel ici au centre culturel. On a trouvé un green key, un fond vert, pour l'incrustation du fond. On a fabriqué un prompteur. Et au niveau des comédiens qui s'occupent de la présentation de ce JT, ce sont des comédiens professionnels pour apporter une plus-value et que ce soit vraiment bien fait. Le premier, c'était François-Michel van der Rest, qui vient de Dalhem. La seconde, c'est Geneviève Voisin, qui vient de Verviers. Ils sont tous les deux très motivés par la démarche, et c'est aussi pour nous l'occasion de faire vivre certains comédiens qui n'ont plus l'occasion de travailler dans le monde du spectacle et qui ont ainsi l'opportunité d'avoir un petit job".