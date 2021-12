A Verviers, la motion anti-Breuwer a été déposée

Les heures de l’échevin libéral verviétois Freddy Breuwer sont comptées. A 13h30 ce jeudi, l’autre échevin MR, Maxime Degey, déposera une motion de méfiance individuelle constructive entre les mains de la secrétaire communale.

MR, PS, CDH et Nouveau Verviers unanimes

"La motion a été signée par l’ensemble des conseillers communaux MR sauf Freddy Breuwer lui-même" annonce Maxime Degey. "Elle est aussi signée par l’ensemble du CDH et l’ensemble du Nouveau Verviers". Le PS annonce une signature à l’unanimité. Le groupe autour de Muriel Targnion ne signera pas la motion contre Freddy Breuwer "car on a assez souffert des motions à notre encontre" nous a précisé la bourgmestre Targnion.

Selon le MR, ce qui a posé problème, c’est non seulement la façon qu’a Freddy Breuwer de jouer solo, mais aussi sa manière de gérer certains dossiers d’urbanisme et de passer en force là où la fonctionnaire déléguée "qui représente l’ensemble des Wallons" a donné des avis négatifs. "Le dossier à Petit-Rechain est un exemple parmi d’autres. C’est un projet de quinze appartements. Ce n’est ni la première ni la dernière demande de permis qu’on reçoit au collège. Sauf que l’avis de la fonctionnaire déléguée était très négatif, comme l’était celui de la CCATM. Et lui a demandé au collège d’accepter le permis. C’est un exemple qui illustre le malaise qu’il y a dans la gestion de ce genre de dossier" explique Maxime Degey.

Il joue solo et ça dérange

"Les lignes ne se rejoignent plus entre sa formation politique et ce qu’il entreprend au sein de son échevinat." Les sorties publiques non concertées de l'échevin de l'urbanisme sur la construction d’un nouvel hôpital et sur une demande de consultation populaire dans le dossier Spintay n’ont rien arrangé : "on n’annonce pas des projets comme ça sur un plateau télé" s’offusque Maxime Degey. "Taper du poing sur la table avec Freddy Breuwer, plusieurs ont essayé par le passé, je me souviens d’un bourgmestre [le CDH Marc Elsen] qui a perdu son poste il n’y a pas longtemps d’ici en ayant essayé et visiblement, ça ne fonctionne pas !"

Quant à une consultation populaire à propos de Spintay, Maxime Degey estime que ce n’est pas le genre de projet qui s’envisage à la légère, ni qui se lance dans la presse avant d’en discuter en collège, d’autant que c’est "avec un objectif qui est de mettre des bâtons dans les roues à un promoteur qu’on n’aime pas." De plus, "la consultation du citoyen ne peut pas être à géométrie variable. On ne peut pas vouloir consulter le citoyen quand on veut bloquer un projet et s’asseoir sur les avis de la fonctionnaire déléguée et de la CCATM quand on veut faire passer un autre projet. Ce n’est pas comme ça qu’on fait de la politique."

Nous avons sollicité Freddy Breuwer. Nous vous donnerons son point de vue dès qu’il nous aura répondu.