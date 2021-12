A Verviers, en colère, les sinistrés se sentent abandonnés : "On n’attend plus rien de personne en fait"

Entre colère et découragement dans ces quartiers ravagés que sont Préjavais, Raines Sècheval, Hodimont et Ensival, certains se sont organisés en comités de quartier.

Maria Alonso avait acheté sa petite maison coquette 3 semaines avant les inondations. Aujourd’hui, elle vit à l’étage avec un chauffage d’appoint. Dans sa cuisine, il fait 4 degrés, la chape menace de s’effondrer s’il n’y avait les étançons placés un peu partout dans ses caves voûtées. Ce jour-là, Resa est enfin passé et son chauffagiste s’affaire à tout remplacer, des radiateurs au compteur en passant par la tuyauterie, tout a pris l’eau. Maria récupérera le chauffage dans quelques jours mais elle loin de retrouver le sourire.

"Nous, on n’est que deux, pas besoin de beaucoup cuisiner, un micro-ondes, un petit chauffage avec une bonbonne ça suffit mais il y a des familles avec enfants qui ont toujours froid et où rien ne bouge. Nous, comme beaucoup de voisins, on est pleinement assuré et pourtant, rien ne s’arrange, les prix flambent, les devis aussi et les assurances chicanent. Un exemple ? L’escalier : ils interviennent pour les quelques premières marches pas pour l’ensemble de l’escalier ! Dans certaines maisons, les experts ne sont même pas entrés, c’est inhumain. On vit dans l’attente et le plus difficile, c’est qu’on ne sait pas pendant combien de temps encore on va devoir attendre. Chez Karim (un autre riverain), le contre expert ne passera qu’en janvier !"

Devant l’accumulation des problèmes pour chacun, ce qui était un comité de rue est devenu un comité de quartier : "On a fait cela pour se soutenir car si ce n’est pas l’un ou l’autre qui se démène pour trouver un chauffage, aller chercher de l’information… On n’attend plus rien de personne en fait."

A Ensival, là aussi les riverains attendent, s'essoufflent dans les démarches administratives : "Combien sommes-nous à nous morfondre devant l'expertise? A passer des nuits blanches et espérer retrouver simplement notre vie qui a été brisée en quelques heures? Mais que sont ces personnages qui se donnent le droit de nous empêcher de rebondir?", écrit Francis. Ce restaurateur a vu tout son immeuble ravagé par les flots et il se bat toujours avec les assurances.