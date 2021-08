A Verviers, des centaines de mètres cube de vêtements à redistribuer d'ici 10 jours

Des centaines de boîtes de vêtements triés par genre, taille et âge sont entreposés depuis un mois dans la galerie des deux places, entre la place Verte et la place du Martyr à Verviers. Cet espace gigantesque avait été réquisitionné en urgence, trois jours après les inondations. Mais il doit aujourd’hui être vidé. "Les dons arrivaient en tellement grandes quantités que le centre de dons de Verdi, à l’Athénée, a très vite été saturé, se remémore Marie Vercaempst, coordinatrice du centre de stockage. On a donc ouvert ce centre ‘Verdi bis’, mais le propriétaire veut récupérer les lieux pour le mois de septembre. Ca nous laisse très peu de temps pour tout évacuer." ►►► A lire aussi : Inondations : manque de locaux et de moyens… L’appel à l’aide des bénévoles des centres de dons

Destination : des associations locales

En théorie, tous ces t-shirts, pulls, pantalons, chaussures, ou encore draps de lit et essuies pourraient être donnés à des ASBL de seconde main. Mais par respect pour les donateurs, Marie Vercaempst insiste pour qu’ils aillent directement aux sinistrés. "On cherche vraiment des associations locales dans toutes les zones sinistrées de Belgique, pour que les vêtements soient redistribués gratuitement aux victimes des inondations. Le but n’est pas que ce soit vendu. Ce ne serait pas respectueux envers les donateurs."

Un système de commande, comme chez un grossiste

Comme tout est trié, les associations peuvent passer commande, en fonction des demandes qu’elles reçoivent du terrain. "Il suffit de me téléphoner, au 0470/82.15.60, de me dire ce qu’il faut pour quel type de personne, et alors on fixe un rendez-vous. On prépare ensuite la commande avec l’aide des bénévoles présents ici, afin que tout soit prêt quand les associations arrivent."

2 images Ce jeudi, les vêtements sont partis par palette, en camion, à destination de Herstal. © Eline Fauconnier

C’est pourquoi les personnes sinistrées de Verviers, elles, sont invitées à se rendre au C&A du centre-ville, place du Martyr, en cas de besoin, et pas dans la galerie des deux places. De nombreuses communes sinistrées aux alentours sont par ailleurs déjà venues s’approvisionner. Les sinistrés de Pepinster, Theux, Dolhain, Limbourg, ou encore Herstal peuvent donc s’adresser directement aux associations de leur commune.