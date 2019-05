A trois jours des élections, le sprint final des candidats pour séduire les électeurs

Dans 3 jours, ce sont les élections. Pour les candidats, il faut encore serrer un maximum de mains et distribuer les derniers tracts pour convaincre les indécis. Et pour cela, rien de mieux que les bonnes vieilles méthodes: faire campagne sur les marchés.

C'était justement jour de marché ce mercredi à Saint-Nicolas. Nous y avons croisé Diana Nikolic, qui a remplacé Christine Defraigne au Parlement Wallon fin décembre. Elle est deuxième sur la liste liégeoise du MR pour la Région. «Je trouve que sur le terrain, l'accueil est très bon quand on fait l'effort d'aller vers les gens, d'expliquer notre projet» explique Diana Nikolic. «Évidemment, il y en a qui ont un rejet, mais quand ils se retrouvent face à un candidat et en plus peut-être un visage moins connu, un peu de renouveau, on peut discuter en toute franchise. Franchement, ce sont des rencontres très intéressantes».