A Tourinne, la nouvelle saison du glanage est ouverte !

La nouvelle saison du glanage a été lancée à Tourinne, sur la commune de Braives. En raison de la crise sanitaire le nombre de participants est actuellement limité à 50 personnes et le port du masque est obligatoire. Cette activité dont le principal objectif est de promouvoir l’agriculture locale, a été initiée il y a trois ans par Hadrien Gaullet, chargé de mission au sein du Groupe d’Action Locale Burdinale-Mehaigne. "Quand on regarde l’origine des aliments qu’on achète en grande surface, on se rend compte qu’ils viennent souvent de très loin. Parfois d’autres continents. Alors que ces mêmes aliments sont aussi produits chez nous. Il est tout à fait possible de consommer local et de qualité".

C’est la pomme de terre Charlotte conventionnelle qui a inauguré cette nouvelle saison de glanage. " Les pommes de terre sont récoltées par une machine puis transportées au centre de tri" explique l’agriculteur Laurent Limbort "lors du tri, il y a des pommes de terre qui sont parfois rejetées par erreur ou qui ne sont pas gardées parce qu’elles ne correspondent pas aux critères de qualité du marché. Celles-là reviennent alors avec la terre, aux champs, où tout le monde peut venir se servir". Le glanage, un acte citoyen qui se veut aussi généreux. Ainsi, les glaneurs sont invités à faire dont d’une partie de leur récolte à une association, comme par exemple la Croix-Rouge.