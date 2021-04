A Theux, il construit son propre carrousel artisanal pour égayer festivals, fêtes et villages

Simon assemble la base métallique du futur carrousel: le rêve devient réalité! - © RTBF - Philippe Collette

Passionné par le monde du théâtre de rue, du cirque, des forains

Simon n’a que 33 ans mais sa vie a déjà été souvent rythmée par l’ambiance des théâtres itinérants et des champs de foire ; même si, aujourd’hui, il occupe à mi-temps une fonction sédentaire au Centre culturel de Verviers, le virus de l’itinérance est resté ancré dans ses gênes : c’est sûr, un jour, il construira son propre manège ! :" j’ai habité plusieurs années dans une roulotte et 10 ans dans un camion, raconte Simon Janne. J’ai été chauffeur, monteur, technicien pour des troupes comme les Baladins du Miroir, le Tof Théâtre de Genappe, j’ai aussi travaillé pour la Zinneke Parade et avec Frans Rorive qui dispose du plus vieux carrousel du pays, vieux de 131 ans ; le monde du théâtre de rue, du cirque et des forains me passionnait. "

Son carrousel, Simon le veut unique et personnel, conçu selon ses idées et son savoir-faire acquis lors de ses expériences passées, avec l’aide d’artisans ébénistes et ferronniers. " Il sera unique, personne n’aura le même, réalisé en bois sauf la base métallique et la bâche de couverture. Il aura un style fantastique et vintage avec des moulures à l’ancienne ; les sujets sur lesquels les enfants s’installeront, seront également uniques. Je me fais aider par un artisan ébéniste et par un ferronnier." La décoration aura pour thème le binôme lune/soleil – jour/nuit dans des motifs oniriques. Pour l’heure, il s’attache à réunir ses sujets qu’il customisera à son goût : un cochon, une soucoupe volante revisitée, une voiture, un camion "de retour d’Afrique", un avion, un dragon,… Originalité : le locataire pourra disposer du manège "à la carte", en choisissant ses sujets ainsi que la musique d’ambiance.