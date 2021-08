A Stoumont, l'ancien sanatorium de Borgoumont enfin vendu, il sera dédié à du tourisme haut de gamme

C'est la fin d'une longue saga et le début d'une nouvelle aventure pour le sanatorium de Borgoumont à Stoumont.

A l'abandon depuis plus de 8 ans, le site vient enfin de trouver un repreneur. Ce mastodonte de 3500 mètres carrés intéressait trois candidats. Moyennant un chèque de 2,1 millions d'euros, c'est un consortium d'entrepreneurs bien connus dans la région qui a remporté la mise: Stéphane Dauvister, spécialisé dans les chaudières et le photovoltaïque, et la famille Leidgens, spécialisée dans les aménagements extérieurs (jardins, piscines,...)

"Les 3 offres émanaient d'entreprises régionales, ce qui est positif pour l'avenir de ce site historique", estime Philippe Boury, le président du Centre Hospitalier Régional de Verviers, propriétaire de cet ancien sanatorium. "Nous avons choisi la meilleure proposition financière, celle qui comportait par ailleurs le plus de certitudes bancaires, histoire d'éviter de nouvelles mésaventures. Nous avons ici une décision ferme, avec des acteurs sérieux et on espère vraiment que la concrétisation est très très proche". Sauf rebondissement, le compromis de vente sera signé pour le 31 août.

Quant au projet envisagé, l'ancien sanatorium sera dédié au tourisme et à l'hôtellerie haut de gamme.