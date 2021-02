A Stavelot, le Collège Saint-Remacle participe au label "Ecole Plus Propre"

Au cours de cette année scolaire, 70 établissements de Wallonie ont décidé de participer au label "École Plus Propre" organisé par l'asbl BeWapp qui vise à la propreté publique en général, et Fost Plus, responsable de la collecte et du recyclage des déchets ménagers, un programme en partenariat avec la Région Wallonne. Le but est d'inciter les élèves à mener des actions pour améliorer la gestion des déchets et la propreté générale de leur école.

Parmi ces écoles, le Collège Saint-Remacle de Stavelot

Exemple au Collège Saint-Remacle de Stavelot où les élèves sont à pied d’œuvre pour décrocher le label. Nous nous sommes rendus sur place pendant la pause de midi, lors d'une réunion d'élèves baptisée "l'Eco-Comité". A l’ordre du jour, la lutte contre les chewing-gums, omniprésents dans l’école. C'est l’une des actions choisies par les élèves du secondaire parmi lesquels, Valentine: "On a remarqué qu'il y a des chewing-gums en-dessous des bancs, et on va faire des poubelles pour que les élèves les jettent avant d'arriver en classe. On va en prévoir quatre à mettre dans la cour".