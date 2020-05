A Sprimont, les pompiers saluent une maison de retraite sans aucun malade

A la maison de retraite Au Bon Air, à Sprimont, on pousse un "ouf" de soulagement. Aucun malade ! Durant ces derniers jours, le personnel et les résidents ont pu être testés. Résultat: aucun malade parmi les 55 travailleurs et les 95 pensionnaires. Pour Stéphan Cogniaux, le médecin-coordinateur, c'est un soulagement: "Revers, déceptions, découragements occupaient nos nuits et nos journées depuis cette fin de vacances de carnaval, ils font maintenant place aux nouvelles enfin positives, l’espoir renaît et les heures sombres le sont nettement moins. C'est une première victoire pour un personnel épuisé. Mais une victoire cruciale qui redonne courage et énergie à toute une équipe dont les sacrifices n’ auront pas été vains et qui a encore un très long chemin à parcourir".

Les pompiers venus saluer le personnel et les résidents

Et pour saluer ce constat, les pompiers et les ambulanciers de la région (et notamment la zone de Theux) sont venus ovationner le personnel et les résidents, ce mercredi en début d'après-midi. Presque tout le monde était dehors, au soleil, pour partager ce moment.