A Spa, les appartement de grand luxe à Balmoral attendent (toujours) leur premiers occupants

À Spa, la construction d’immeubles à appartement se multiplie depuis plusieurs années. Un projet pourtant semble avoir du mal à se commercialiser : des villas à appartements de très haut standing. Sur la colline de Balmoral, elles attendent toujours le premier occupant.



Une présentation en 2015

La proposition est alléchante : un cadre exceptionnel en bordure de forêt, salle de sports, piscine, conciergerie ... les appartements proposés à Balmoral, à deux pas du centre thermal et du golf, proposent du logement de grand luxe. Les prix ? Entre 500.000 et 700.000 euros, hors frais.

Le projet est sur la table depuis 2015, à l'époque on annonce des ventes en cours, un investisseur de Dubaï prêt à tout acheter.

4 ans plus tard, en se baladant le long du site, que constate t’on ? Un chantier toujours en cours et aucun habitant en vue.

Une commercialisation relancée en ... 2019

En fait, la commercialisation vient seulement de reprendre, nous confirme t-on chez le promoteur Horizon Groupe.

Le projet a été immobilisé par un recours des riverains devant le conseil d’état, recours perdu mais qui a gelé la construction.

Sans compter la guerre que se sont menés les deux patrons de la société, aujourd’hui séparés. Et la disparition du fameux investisseur de Dubaï.

Il a donc fallu relancer la machine commerciale. C'est aujourd'hui chose faite. Horizon Groupe nous confirme la vente du premier duplex. Les opérations de marketing devraient se développer dans les prochains mois.