À Soumagne, le cirque s’installe à l’école

Les cours sont terminés, mais les élèves vont à l’école jusqu’à ce 30 juin. Il fallait donc redoubler d’imagination pour les occuper. Les excursions de l’année et activités en extérieur ont toutes été annulées à cause de la pandémie. C’est pour cette raison que la directrice de l’établissement, madame Bartholomé, a opté pour une activité originale, en extérieure, pour clôturer l’année. L’école a fait appel à Crazy Circus et son animateur formé au cirque, ‘Coco’. Chaque classe se rendra ainsi deux fois, pendant une heure trente, sous le chapiteau. Les activités mises en avant durant la semaine tournent autour de deux thématiques : la jonglerie et l’équilibre.