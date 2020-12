A Soumagne, des héritiers doivent payer les tombes octroyées gratuitement

A Soumagne, plusieurs centaines de tombes n'avaient jamais été payées. Quelqu'un au service des sépultures aurait distribué les concessions gratuitement. Des années plus tard, la commune vient de s'en rendre compte et les héritiers des personnes enterrées sont maintenant invités à payer - souvent plusieurs centaines d'Euros - alors même qu'ils croyaient que tout était en ordre.

La concession expire... le jour de l'enterrement

C'est Paulette* qui nous alerte. Sa tante est décédée il y a quatre ans. En allant déposer des fleurs sur sa tombe au cimetière de la rue de l'Egalité, elle tombe sur un avis d'expiration qu'elle nous montre. Sur cet avis d'expiration, pour le moins étonnant, la concession arrive à échéance le jour même où elle a été octroyée ! Il y a plusieurs dizaines d'avis semblables fichés devant les sépultures dans le même cimetière et des cimetières, à Soumagne, il y en a onze. Il y a donc potentiellement plusieurs centaines de cas.

"Avant son décès, ma tante voulait que tout soit en ordre" nous explique Paulette, "que nous soyons tranquilles. Elle a pris ses dispositions. Elle a choisi l'endroit où elle voulait aller. Pour nous, tout était terminé, c'était de l'histoire ancienne". Mais voilà, pour la commune de Soumagne, de l'histoire ancienne, ça n'en est pas. La concession de la tombe de la tante de Paulette est considérée comme n'ayant pas été renouvelée. Dans un an, si Paulette ne paie pas, "l'autorité sera en droit de mettre fin au contrat de concession dudit emplacement" précise l'avis placé sur la tombe de sa tante. Si elle veut que la sépulture reste en place, il faudra payer 500 Euros.

Le pot aux roses

"J'ai téléphoné à la commune pour comprendre" et c'est là que notre informatrice découvre le fin mot de l'histoire : dans le passé, à Soumagne, des concessions ont été attribuées gratuitement. Après plusieurs années, la commune s'en est rendu compte et, cimetière après cimetière, est en train de régulariser.

"Ce sont des sépultures pour lesquelles il n'y a pas eu de paiement au moment où la personne est décédée" nous confirme l'échevine Véronique Delmal. "Ce qui me revient effectivement de plusieurs côtés, c'est qu'une personne aurait octroyé des concessions gratuites" L'échevine précise que tout ça date d'avant son élection et poursuit : "dans le réglement des sépultures, il est clairement écrit que la redevance est payable au moment de la demande de la concession.

Plusieurs centaines de cas possibles

-Pour certaines concessions, on n'a pas trace de paiement. Donc c'est pour ça que la date de renouvellement est la même que celle de l'enterrement.

-Rien qu'au cimetière de la rue de l'Egalité, on peut en compter trente ou quarante. La commune de Soumagne compte onze cimetières. Si on fait le calcul, on pourrait avoir quatre cents cas ?

-Nous avons certainement plus que quatre cents cas. Nous nous sommes focalisés sur ce cimetière de Fond Leroy rue de l'Egalité parce que c'est le plus gros cimetière de la commune. C'est par celui-là que nous avons décidé de commencer.

Les trente ans commenceront le jour du paiement

Mais on ne réclame pas l'argent qui n'a pas été versé précédemment. Pour les héritiers qui vont payer maintenant, la date de paiement sera celle où commencera la durée de trente années de la concession." L'échevine conclut sur le fait que les cimetières de Soumagne deviennent trop petits, qu'il faut y faire de la place, les réaménager pour qu'ils soient beaux, et que c'est à ça que va servir l'argent qui sera récupéré.

Nous avons connaissance du cas d'une dame octogénaire qui a interpellé la commune : elle aussi a été invitée à payer pour la tombe de son mari décédé vingt-cinq ans plus tôt. Elle aussi croyait que tout était en ordre et s'étonnait qu'il ait fallu un quart de siècle à la commune pour voir le problème.

Des excuses ?

Paulette, elle, doit contacter d'autres membres de sa famille pour répartir les 500 Euros à payer pour la tombe de sa tante. Elle aimerait que les autorités communales "puissent prendre leurs responsabilités quant à la mauvaise gestion des cimetières". En d'autres termes, cette héritière contrainte à payer aimerait, au minimum, recevoir une lettre d'explications et d'excuses.



* Le prénom a été modifié.