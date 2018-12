A Sougné-Remouchamps, la société Kauffman Gaz recrute via Facebook

Il faut vivre avec son temps: les techniques de recrutement évoluent. La recherche de nouveaux collaborateurs se fait de plus en plus régulièrement par les réseaux sociaux. A Sougné-Remouchamps, sur la commune d'Aywaille, la société Kauffman Gaz l'a bien compris. Elle vient de lancer une campagne de recrutement pour le moins originale.

150 CV en 4 jours

"Serez-vous notre nouveau collègue?", c'est la question que l'on peut lire sur la pancarte que le responsable du personnel tient à la main sur une photo publiée sur son profil Facebook. Une technique de recrutement apparemment efficace. En seulement 4 jours, Jérôme Corbesier a reçu plus de 150 CV: "J'ai commencé ma démarche avec un texte. J'ai remarqué que le texte, ça ne bougeait pas assez. Pour toucher plus de monde, je me suis lancé à faire des photos. Mon service communication m'a préparé des affiches avec le service que je voulais rechercher, où il me manquait du personnel. Je me suis pris en selfie avec l'affiche dans tous les lieux pour lesquels je cherche des travailleurs".

Il faut se mettre à la page

Une démarche de recrutement dans l'air du temps et qui est de plus en plus fréquente, tous secteurs confondus, surtout ceux en pénurie de main d’œuvre. Michael Reul, secrétaire général de l'union professionnelle du transport et de la logistique: "Le secteur transports connait une pénurie de chauffeurs routiers. Dans notre secteur, en l'occurence, on n'a pas le choix. Tous les moyens sont bons pour trouver du personnel. Il faut se mettre à la page, et la page, aujourd'hui, elle est internet, elle est réseaux sociaux, et si on veut toucher des nouvelles catégories, des nouvelles populations, c'est là qu'on va les trouver".

Autre avantage des réseaux sociaux pour les campagnes de recrutement: ils permettent de mieux cibler les personnes potentiellement intéressées par l'annonce. Un fan de camion ou de bonbonne de gaz sera plus vite sensibilisé à une offre d'emploi pour un poste de mécanicien poids-lourds ou de livreur de combustibles.