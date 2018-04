A six mois du scrutin communal, une certitude, le PS ne sera plus premier parti à Trooz

Et pour cause: il ne se présente plus sous sa bannière, mais sous l'étiquette, finalement très ordinaire, d'un rassemblement autour du bourgmestre, Fabien Beltran. Une décision qui peut surprendre, dans cette banlieue ouvrière, mais qui s'explique: le désamour des électeurs envers le politique est peut-être plus redouté là-bas qu'ailleurs, puisque l'ex-dame de fer de la commune, la toujours très influente Denise Laurent, a été mêlée de très près à l'affaire Publifin.

Et puis, la majorité est déjà des plus consensuelles: elle regroupe l'ensemble des forces démocratiques. Le Parti Populaire, formation de droite très radicale, avec un siège au dernier scrutin, a longtemps été la seule opposition. Ce n'est même plus le cas, puisque son élu a fait dissidence, et est désormais inscrit comme indépendant.

C'est donc à la marge qu'il faut chercher des commencements d'indices de frémissements d'instabilité. Les démocrates-humanistes, jusqu'ici intégrés à la liste du Mouvement Réformateur, tentent un rapprochement avec le groupe EcoVa, une sorte de collectif d'écologistes de gauche qui compte toujours un échevin, mais dont un conseiller a récemment décidé de rallier le groupe Vega, jusqu'alors exclusivement liégeois. Pas de quoi, vraisemblablement, chambouler le sort des urnes...

La localité, traversée de part en part par une route nationale, ne paraît pas encore avoir complètement digéré sa désindustrialisation, et le cadre de vie continue de s'en ressentir. Mais les habitants semblent se satisfaire de quelques améliorations lentes et ponctuelles, à l'image de la réhabilitation du site de la gare en bureau de poste qui a pris une décennie ou presque, et cette gestion qui allie prudence et rigueur recueille apparemment une large adhésion....