A Seraing "Le Père Noël est un artiste" en version virtuelle

"Le Père Noël est un artiste", c'est le rendez-vous de fin d'année que vous propose traditionnellement le Centre culturel de Seraing.

Au programme: des ateliers créatifs et artistiques, une lecture de Noël, un spectacle pour enfants, un concert de musique du monde du groupe Trinakouna et un marché de Noël pour soutenir la création et l'artisanat local. Dix-neuf artisans issus de la province de Liège vous proposent leurs créations: bijoux, céramique, illustrations, customisation de meubles ou encore dessins et photos. La 13ème édition du "Père Noël est un artiste" aura bien lieu mais sera virtuelle! " Il a fallu se réinventer comme on dit aujourd'hui, on a voulu rester positif surtout et donc, on a tenu à proposer une rencontre avec notre public, même si ce n'est pas en présentiel" explique Catherine Dormal, coordinatrice de l'évènement " ce qui caractérise le plus cet événement, c'est la convivialité, le côté chaleureux et le partage. On a voulu préserver cela mais de manière virtuelle. En trois semaines on a dû mettre tout ça en place. On a créé un site qui permet de présenter les artistes participants ainsi que leurs créations". Le verre de l'amitié sera offert aux cinquante premières personnes qui se manifesteront auprès du Centre culturel de Seraing info@centrecultureldeseraing.be Celles-ci pourront ainsi trinquer virtuellement lors de la soirée de vernissage ce vendredi 11 décembre à 19h.

Du 11 au 13 décembre. Toutes les informations sur www.leperenoelestunartiste.be



