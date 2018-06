A Saint-Nicolas, présentation de la liste MR... à la Maison du Peuple

Une liste libérale qui organise ses présentations officielles dans une maison du peuple, ça n'arrive pas souvent! Il faut dire que la maison du peuple de Montegnée/Saint-Nicolas n'est plus vraiment une maison du peuple, c'est plutôt une salle culturelle; et que le Mouvement Réformateur veut montrer, pas ce geste, qu'avec plus de la moitié des candidats qui ne sont pas membres du parti, il se présente au scrutin d'octobre dans une réelle démarche de renouvellement citoyen.

C'est Jean-Christophe Pannaye qui occupe la première place. L'ambition, c'est de gagner un ou deux sièges, par rapport aux cinq élus actuels. Le programme se compose de quatre cents propositions, avec la sécurité et la propreté comme priorités des priorités. En un accent mis sur l'interculturalité, l'égalité des chances, et la lutte contre les discriminations.