À quoi va ressembler la Grand Poste de Liège ?

Dissimulé derrière de grandes bâches, le bâtiment néogothique est classé. Il fait enfin l’objet d’une rénovation en profondeur portée par l’investisseur public Meusinvest, appelé maintenant « Noshaq ».

À l’intérieur, 8000 mètres carrés seront dédiés à différents locataires : des petites entreprises qui se lancent dans le numérique, l’Université de Liège et son département média et culture. Il y aura également une zone ouverte au public avec une halle gourmande et une vraie brasserie, celle qui produit notamment la bière Légia. Hier, les premières cuves ont été livrées. L’occasion de visiter pour la première fois l’intérieur du bâtiment en travaux. Bruno Bonacchelli, des « Brasseries de Liège », débute sa visite au rez-de-chaussée : « Il va y avoir un grand espace de coworking ainsi que 6 voire 7 échoppes qui vont se partager un peu la distribution du food dans un espace de dégustation commun. Dans les étages, il y aura des bureaux. Les toits, les colonnes sont conservées, les pierres ont été restaurées, donc ça va être absolument magnifique. La brasserie sera dans la Grand Poste. De la première à la dernière goutte tout sera fait ici. Sur deux étages, ça va être le cœur de la production, la salle de brassage. Vous devez imaginer quand vous allez traverser un couloir entièrement vitré, vous allez simplement tourner le regard et vous serez au cœur de la production même en venant simplement boire un verre. On va aller voir en dessous maintenant, là où il y aura la fermentation, l’embouteillage, etc. Ici, on aura une capacité installée qui fait plus ou moins dix mille hectolitres par an ».



L’ouverture au public de la grand poste est prévue pour le printemps 2020.