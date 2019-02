A quoi ressemble la province de Liège un jour de grève nationale ?

La province de Liège et le reste de la Belgique sont à l’arrêt ou tournent au ralenti ce mercredi. C’est en effet jour de grève nationale. Une action qui fait suite à l’échec des négociations entre patrons et syndicats . Ils n’arrivent pas à s’entendre sur la hausse des salaires.

Quasi pas de bus et à peine un train sur deux

Les transports en communs sont fortement perturbés. Au TEC Liège-Verviers, la paralysie est quasi totale. Aucun bus ne circule, sauf du côté d'Eupen où, cela dit, à peine 2% des lignes sont assurées. La quasi totalité des dépôts sont bloqués par des piquets de grève. Même la plupart des lignes desservies par des sociétés privées sont à l'arrêt.

Grosses perturbations également sur le rail. Selon Thierry Moers, secrétaire national CGSP cheminot " En moyenne un train sur deux circule, avec priorité aux grandes lignes aux heures de pointe, notamment les liaisons vers Bruxelles. Mais 80% des accompagnateurs sont en grève en province de Liège. Or, sans eux, pas question qu’un train roule. L’impact de cette action est donc important sur le trafic des omnibus et trains locaux ". Dans les airs, le trafic est totalement à l'arrêt jusque 22h. Au départ de Bierset, il n'y a donc eu aucun avion de TNT dans le ciel cette nuit et les quelques vols passagers planifiés aujourd'hui ont été annulés.

Ecoles, commerces,... tous les secteurs sont touchés

Dans les écoles, de nombreux profs sont absents, mais des garderies sont bien sûr assurées. Ce mercredi, de nombreuses administrations resteront par ailleurs portes closes, et la distribution du courrier sera également fortement perturbée, de même que la collecte des déchets et l'accès aux recyparcs. Les hôpitaux fonctionnent comme un dimanche.

Dans le commerce, le mot d’ordre est la fermeture. C’est le cas dans les grandes galeries liégeoises telles que la Médiacité, et dans de nombreux supermarchés. De très nombreuses entreprises de la province de Liège sont également à l'arrêt ce mercredi : Les grosses usines du bassin industriel mais aussi de nombreuses PME. La plupart des zonings sont bloqués. C'est notamment le cas de ceux de Grâce-Hollogne, Bierset et des Hauts Sarts, où une soixantaine de manifestants ont bravé le froid ce matin.

D'autres actions ont lieu en matinée, notamment devant la Tour des Finances. Une trentaine de manifestants sont présents, rejoints par des jeunes du mouvement "Youth for climate".