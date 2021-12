A quand une déchetterie fluviale, dans l’agglomération liégeoise ?

Une péniche à déchets qui, selon les jours de la semaine, s’amarrerait aux quais de différentes villes traversées par la Meuse, et qui collecterait les encombrants, les électroménagers, les textiles, les métaux, les papiers et les cartons, voilà de quoi soulager les citadins qui, sans voiture, peinent à se déplacer vers les parcs à conteneurs traditionnels. L’agglomération lyonnaise en dispose depuis cinq ans, et ce type de service permet apparemment de diminuer le nombre de dépôts sauvages. En région liégeoise l’intercommunale Intradel pourrait s’en inspirer pour desservir les sérésiens, les herstaliens, les flémallois, les hutois, entre autres.

Le projet a été évoqué en début d’année, au Parlement wallon. Mais sur question d’un député, la ministre écologiste de l’environnement s’est montrée plutôt tiède. Il faut dire que des unités de "recyparcs mobiles" existent déjà : des remorques de camions qui, par la route, vont s’installer pour une journée dans des villages ou des centres urbains.

Le conseil d’administration d’Intradel a également examiné le dossier, sous l’angle budgétaire. Selon les premiers chiffres de l’expérience française, au vu des volumes récoltés, le coût à la tonne pourrait être de cinq à dix fois supérieur aux filières "terrestres" d’évacuation de ces diverses catégories de résidus. L’intérêt, c’est également de commencer à développer une culture du transport fluvial de proximité. Les promoteurs ne désarment donc pas. La ville de Liège, selon son nombre d'habitants, devrait compter un parc à conteneurs de plus. Un réexamen de la problématique est prévu pour l’élaboration du prochain plan stratégique d’Intradel, qui doit être adopté avant la fin de l’année qui vient.