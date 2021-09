A pied entre Verviers et Pepinster en soutien aux victimes des inondations

Environ 150 personnes ont marché ce matin entre les gares de Verviers et de Pepinster. Il s'agissait de montrer leur solidarité envers les sinistrés de l'inondation du 14 juillet dernier. Mais aussi d'adresser un message aux autorités Des calicots critiquaient la gestion de la crise. Les discours des marcheurs étaient, eux, plus diversifiés.

"Nous n'avons eu aucune consigne de mise en sécurité" accuse ce père de sinistré. "On a perdu beaucoup de temps. Pourquoi les responsables politiques n'ont-ils pas réagi ? " "C'est un long débat" tempère une dame sur le même sujet. Elle-même a subi l'inondation à Pepinster. Tout le contenu de son rez-de-chaussée a été emporté, mais, au contraire de notre premier interlocuteur, "tout ce qui est politique, moi je ne rentre pas là-dedans. Tout le monde a fait ce qu'il a pu au moment où il a pu. Il faut voir l'avenir positivement et pas retourner en arrière."

Un monsieur âgé nous explique habiter Lambermont, sur les hauteurs de Verviers. Lui n'a pas été inondé. S'il est venu marcher, c'est pour "soutenir les sinistrés, faire bouger le gouvernement qui n'en fait pas assez." "Les plus démunis sont les plus touchés" accuse une dame qui assure être "tous les jours sur le terrain. Il faut voir les maisons pleines de champignons. Il y a des gens qui ne sont toujours pas relogés alors qu'il y a des maisons vides." Une autre manifestante, dans un registre plus écologique, pense que "des pluies torrentielles comme celles de juillet ne seront plus exceptionnelles à l'avenir, il faut s'y préparer."