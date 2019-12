Mais la carrière abrite crapauds calamites et hirondelles de rivage. Il est reconnu comme site de grand intérêt biologique par la Région wallonne. Et la commune d'Oupeye souhaite sa sécurisation et son aménagement, comme l'explique le bourgmestre d'Oupeye, Serge Fillot: "Je souhaite que cet endroit soit réhabilité de telle manière qu'il puisse être accessible en toute sécurité aux habitants, quel que soit leur âge, pour y développer soit des activités sportives et surtout, je pense, des activités "nature" comme des promenades, des découvertes, ou l'observation de la nature".

A Oupeye, la carrière du Boyou va-t-elle devenir un parc naturel didactique? - © DR

Le projet est donc basé sur un parcours didactique naturel. Les détails avec Mathieu Scheen, l'auteur du projet de réhabilitation: "Sur un terrain de 10 hectares, on projette en effet de créer un parc naturel didactique. Didactique pourquoi? Parce qu'il y aura plusieurs typologies de faune et de flore à différents endroits sur le site. On va retrouver des zones plutôt sèches, des zones plutôt humides, des morceaux de falaise un peu plus stables qu'on va préserver, notamment pour les hirondelles de rivage. On va donc recréer toute cette dynamique autour de la biodiversité avec des chemins qui seront ouverts aux promeneurs, aux riverains, au tourisme, aux écoles aussi pour faire, imaginons, des après-midis classes vertes, avec toute une série d'objets qu'on pourra lire, regarder. On aura des observatoires, notamment, pour observer les oiseaux. On aura évidemment quelques bancs pour que les gens puissent pique-niquer s'ils le veulent, des jeux plutôt naturels en bois pour les enfants, une zone de stationnement qui va s'intégrer pour les visiteurs et on s'inscrit dans tout ce réseau de mobilité douce qui est déjà existant à la base sur les hauteurs du site".

Une réunion d'information sur le projet de réhabilitation de la carrière du Boyou d'Oupeye est prévue le 15 janvier.