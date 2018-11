A Ougrée, la salle de l'OM se cherche toujours un organisateur de concerts

La ville de Seraing vient officiellement de relancer un appel européen pour trouver un organisateur de concert dans le nouvelle salle de l'OM. L'OM, c'est l'ancienne salle des fêtes des hauts fourneaux d'Ougrée-Marihaye. Elle date de l'imédiate après-guerre. Elle a été dessinée par l'architecte Dedoyard. Elle présente un indéniable intérêt patrimonial. Pour sauver le bâtiment, la ville l'a racheté voici presque dix ans. Il a été complètement réhabilité, pour près de quatre millions, et transforméeen temple de la musique rock, pour accueillir quinze cents spectateurs. Mais il reste à trouver quelqu'un pour organiser des concerts.....

Voici un an et demi, un appel à concessionnaire n'a intéressé qu'un seul candidat, le groupe qui s'occupe des Ardentes et du Reflektor. Mais les négociations n'ont pas abouti.

Depuis lors, le chantier s'est poursuivi. La puissance électrique a été gonflée. Les cabines de haute tension ont été upgradées. Le dispositif d'arrière-scène s'est précisé. Les infrastructures logistiques ont été améliorées. Des opérateurs qui, précédemment, ont été dissuadés de remettre une offre, vu l'ampleur des travaux, peuvent sans doute être rassurés sur la bonne fin du projet. Les autorités sérésiennes, à l'évidence, ne désarment pas....