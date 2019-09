A Liège, quatre nouveaux drapeaux flottent sur la Meuse

De nouveaux drapeaux flottent sur la Meuse, parc de la Boverie à Liège. Italiens, Français, Grecs et Guinéens ont désormais un nouveau toit. La Villa consulaire est opérationnelle.

Fini les locaux exigus de la maison de la presse, rue Haute-Sauvenière. Fini aussi les escaliers, impraticables pour les personnes âgées ou handicapées. Le consulat de France a pris ses quartiers dans un bâtiment année 30 entièrement rénové, avec vue sur la Meuse, juste à côté de la nouvelle passerelle.

Pignon sur Meuse

Un bâtiment plus spacieux et plus fonctionnel, que les Français partagent avec les Italiens, les Grecs et les Guinéens de Liège. " Je pense qu’on est mieux ! ", se réjouit Michel Cloes, consul honoraire de France. " On a une salle d’attente, une grande salle d’exposition et une brasserie. On a aussi une meilleure visibilité."

L’ouverture de cette maison consulaire était dans les cartons depuis deux ans. Un an de discussions, un an de travaux et la voilà qui ouvre ses portes. Une jolie vitrine, mais il faut trouver ses marques. " Mon GPS m’a emmené à l’ancienne adresse ", explique Veli, encore essoufflé par sa course. Arrivé juste à temps, quelques minutes avant la fermeture, il prend quelques secondes pour jeter un œil autour de lui. " Ça ressemble tout de même plus à un consulat qu’avant ", estime le ressortissant français.

Deux fois par mois, des agents du consulat de France à Bruxelles viendront à Liège, pour la réalisation des passeports biométriques. Le reste du temps, le bâtiment reste accessible aux ressortissants français pour récupérer leurs documents d’identité.

A Liège, 60.000 Italiens, 30.000 Français

Plusieurs asbl sont aussi installées dans les locaux, comme l’association française de bienfaisance de Liège. Elle vient en aide aux Français qui ont des problèmes financiers. Parmi les 30.000 Français qui vivent à Liège, près de 8000 sont étudiants. " C’est une population qui autrefois ne sollicitait pas notre aide ", explique Martine Désirant, la présidente de l’association. " Aujourd’hui, la moitié des dossiers concerne des étudiants ".

Le consulat de France à Liège est aussi le point de contact des 3000 à 5000 Français qui vivent en Province de Luxembourg. La nouvelle Villa accueille également les Italiens de Liège -ils sont 60.000-, les Grecs et les Guinéens.