A Liège, on va à nouveau marcher pour le climat dimanche

À l’occasion de la journée mondiale pour le climat ce dimanche, une nouvelle manifestation est prévue à Liège, au départ de la gare des Guillemins.

Dans le sac à dos des marcheurs, quatre demandes très locales, très "circuit court": D’abord, que toutes les décisions des autorités communales soient prises en tenant compte de leur impact climatique. Ensuite, que les entreprises liégeoises les plus polluantes s’engagent à diminuer leurs émissions de CO2 de 40% d’ici 2030.

Le "piège Alibaba"

Les marcheurs pour le climat demanderont aussi que la région liégeoise déjoue ce que Sébastien Morant, un des organisateurs, appelle le "piège Alibaba": "C’est de la poudre aux yeux. On annonce plus de 1500 camions sur nos routes, avec ce que cela entraîne comme consommation de carburant, comme embouteillages à venir. Sans parler des milliers de mètres carrés de béton pour y installer les entrepôts, au détriment des espaces verts. C’est ça le piège Alibaba : on crée des emplois, mais à quel prix !"

Beaucoup plus d’espaces verts à Liège

Dernière revendication à l’ordre du jour : que la ville développe ses espaces verts et qu’ils atteignent 35% du territoire d’ici 5 ans. "La première mesure à prendre pour atteindre cet objectif, c’est d’arrêter de détruire ceux qui sont menacés par des projets immobiliers comme le Ry-Ponet, Le bois d’Avroy ou la Chartreuse à Liège.

Les organisateurs de cette marche attendent environ 2000 participants, toutes générations confondues. La précédente manifestation du même ordre, en mars, en avait rassemblé 7000.

Le départ de cette marche pour le climat aura lieu à 13h30 aux Guillemins, la dislocation est prévue place de l’Yser en Outremeuse.