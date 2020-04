A Liège, les appels de "crise" chez Télé-Accueil ont doublé

Le contenu des appels aux centres wallons et bruxellois de télé-accueil est plus lourd émotionnellement parlant, indique jeudi Laetitia Fontaine, directrice de Télé-accueil Liège. Le nombre d'appels de crise au centre liégeois a par exemple doublé.

Une augmentation des appels en terme de "densité" est reconnue dans l'ensemble des centres (Bruxelles, Namur-Brabant wallon, Charleroi, Mons-Hainaut, Luxembourg et Liège). "Le contenu des appels est plus lourd à écouter émotionnellement parlant, selon le ressenti rapporté par le personnel. Le contexte émotionnel est très difficile", explique d'emblée Mme Fontaine à l'agence Belga. " Les crises suicidaires et les situations d'angoisse et à risques sont plus nombreuses pour l'instant", explique la directrice. "D'ailleurs au centre de Liège, les appels de crise où les personnes sont dans un état émotionnel problématique, ont des difficultés à s'exprimer ou paraissent extrêmement angoissées, sont passés de 25% à 50% du total des écoutes", précise Mme Fontaine. Le manque de soutien médico-social actuel explique également les difficultés rencontrées par ces personnes en demande d'écoute. "Les personnes qui recouraient à des aides psychologues ou psychiatriques avant la crise sont encore plus isolées à cause de la rupture brutale du suivi. Les publics les plus fragilisés démontrent parfois une moindre capacité d'adaptation. Et pour certains, cela semble tout simplement inimaginable de rencontrer son psychologue par téléphone." Les appelants partagent davantage leur peur par rapport à la maladie, tant pour eux-mêmes que pour leur entourage, et posent plus de questions liées à l'avenir incertain. "La crise exacerbe en réalité les problèmes préexistants", résume Laetitia Fontaine.