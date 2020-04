A Liège, le confinement en plein air pour les SDF

Depuis le début du confinement, le quotidien est particulièrement difficile pour les sans domiciles fixes. La plupart des abris de jour et de nuit sont fermés, impossible de récupérer les surplus des restaurants qui affichent eux aussi portes closes, difficile de mendier… A Liège, la Ville et le CPAS ont décidé de rassembler les SDF dans un parc de la ville, le parc Astrid. Ils sont logés dans des tentes individuelles.

Au moins on n’a pas besoin d’aérer notre maison

Un peu de lait et quatre sucres : en matière de café les habitudes de Mike n’ont pas changé et les animateurs qui assurent le service les connaissent déjà. A part ce minuscule détail, le quotidien de Mike, comme celui de tous les Belges, est chamboulé depuis trois semaines."C’est le confinement", martèle ce SDF liégeois en détachant soigneusement chaque syllabe.

En guise de confinement, une septantaine de tentes individuelles qui ont poussé dans le parc Astrid, un espace vert aux confins de la ville de Liège. Des tentes fournies par la Ville, relativement espacées les unes des autres. Repas, collations, douches et permanence médicale en semaine sont proposés aux occupants du parc.

Les gens boivent et se promènent comme des zombies

Et Mike veut y croire : ici il est à l’abri. "En fin de compte on a plus de chance que les gens qui sont dans les maisons puisqu’on est à l’air libre toute la journée. Au moins on n’a pas besoin d’aérer notre maison, on a tout, on est bien".

Un avis que ne partagent pas tous les "résidents" du parc. "C’est pas un endroit pour vivre", s’indigne Paul-Yves, qui dénonce une solution de fortune. "C’est vrai qu’ici il y a un service social et médical mais à part ça, les gens sont livrés à eux-mêmes. Ils boivent et se promènent comme des zombies".