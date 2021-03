A Liège, la reconversion du quartier des Chiroux-Croisiers inquiète les riverains

A Liège, quel sera l'avenir du quartier des Chiroux-Croisiers, aux abords de la place des Carmes? Ce qui est sûr, c'est que ce quartier va connaitre un profond chamboulement, avec le déménagement programmé de la bibliothèque des Chiroux à Bavière, et d'Ethias à Coronmeuse.

Nous nous sommes penchés sur la reconversion de ce quartier qui tracasse d'ailleurs de nombreux riverains et commerçants.

Ce sont des clients qu'on n'aura plus

Ce qui les inquiète, c'est la perte de clientèle et la perspective de travaux de longue durée. Des travaux pendant lesquels ces bâtiments resteront vides et le quartier sera en partie déserté. "C'est clair que ce sont des gens qu'on n'aura plus, malheureusement" regrette une gérante de café du quartier. "Et ce n'est pas que pour l'horeca. Les gens d'Ethias, sur le temps de midi, ils vont acheter un pull... j'ai des collègues qui ont des magasins de vêtements et eux aussi auront un impact. C'est vraiment général". "On avait une forte clientèle qui venait de ces bureaux justement" explique ce coiffeur installé à proximité d'Ethias. La crainte du coiffeur, c'est que ce quartier devienne une sorte de no man's land: "Si ces bâtiments vont être en travaux, on sait comment ça se passe quand on modifie des bâtiments comme ça, il faut pouvoir tenir pendant plusieurs années. Mon plus grand souhait, c'est de connaître la nouvelle vie de ces bâtiments avant ma pension..."

Ethias compte déménager à Coronmeuse fin 2024, ensuite, les 20.000 mètres carrés et 12 étages de son bâtiment actuel seront entièrement rénovés pour en faire un espace mixte (avec appartements, commerces et peut-être bureaux). Les travaux devraient prendre deux ans et s'achever en 2026.

Pour les Chiroux, l'inauguration du nouveau site à Bavière est en principe prévu en septembre de l'année prochaine. Mais il y a encore beaucoup d'incertitude sur la reconversion de l'actuelle bibliothèque. Sera-t-elle reconvertie en bureaux, en logements? La Ville de Liège est justement en train de mener une réflexion globale sur le redéploiement du quartier afin que les projets soient complémentaires et ne se fassent pas concurrence.

Le quartier doit avoir un avenir et une potentialité rapide, selon Christine Defraigne

"Ce quartier, comme beaucoup de quartiers, va subir une évolution, peut-être une petite révolution. Notre souhait est d'avoir des logements de qualité, une mixité de fonctions dans cet endroit qui est emblématique en cœur de ville" explique de son côté l'échevine liégeoise Christine Defraigne.

Et par rapport à la crainte que le quartier ne se vide pendant les travaux, l'échevine répond: "C'est toujours un risque, mais c'est la raison pour laquelle nous avons envoyé le message très clair que ce quartier ne devait pas demeurer être une friche mais devait avoir un avenir et une potentialité rapide".