A Liège, la police suspend les patrouilles covid en journée

La police ne Liège ne va plus mobiliser ses hommes pour contrôler que les règles sanitaires sont bien suivies : "les patrouilles COVID (journée- prestation 11h/20h) sont supprimées (du dimanche au vendredi inclus), et ce à partir du mardi 09 février 2021" dit un courriel interne qu'un vent favorable a fait parvenir dans une boîte de la RTBF.

"Ces patrouilles mobilisaient chaque jour 20 à 25 policiers" précise notre informateur. La police de Liège ne commente pas ce chiffre, mais confirme l'information : les patrouilles spécifiquement dédiées à l'épidémie sont en effet supprimées en tant que telles. La surveillance Covid est rendue aux patrouilles opérationnelles "normales" des commissariats et aux policiers du service d'intervention.

Masque et couvre-feu seront encore contrôlés

La police de Liège n'a pas souhaité nous accorder d'interview, mais nous a expliqué qu'à Liège, les policiers qui patrouillent sont suffisants en journée. Par contre, en soirée, les patrouilles spécifiques covid sont maintenues. En particulier parce qu'il faut vérifier que le couvre-feu est respecté. Les patrouilles covid sont aussi maintenues le samedi au centre-ville et dans les grandes galeries commerçantes, simplement parce qu'il y a plus de monde qui fréquente les commerces.

La plupart des PV covid sont dressés en soirée et la nuit explique la police de Liège et les policiers qui travaillent en semaine sont assez pour assurer la surveillance covid la journée. Il n'est donc pas question de ne plus respecter les règles.

"Certains quartiers devaient être épargnés"

Notre informateur policier nous explique aussi que "certains quartiers dits sensibles (Droixhe par exemple) de la Ville devaient être épargnées pour éviter des "soucis". Ceci, nous écrit-il "était très mal vécu par de nombreux collègues qui trouvaient ça très injuste".

Nous avons sollicité la police de Liège sur ce point. Elle ne nous a pas encore répondu. "Triste d'en arriver à ceci mais la plupart des policiers estiment qu'ils ne sont pas la pour restreindre les libertés des gens, et certainement pas de façon injuste et inéquitable" commente le mail reçu par la RTBF.

La police de Liège nous a aussi donné ces quelques statistiques : depuis le début du confinement, elle a dressé 5783 PV covid. 2241 concernent le port du masque, 1603 des rassemblements de personnes, 1394 des déplacements pendant le couvre-feu.