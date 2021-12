A Liège, la patinoire de Noël est plongée dans les affres de l’incertitude

Les décisions sanitaires de ce mercredi permettent-elles à la patinoire d’accueillir le public au-delà de lundi ? C’est le flou le plus total.

En principe, les marchés de Noël peuvent continuer. Sauf sous chapiteau. Au pied de la cathédrale Saint-Paul, une armature et une bâche surplombent effectivement la glace, mais c’est plus un parapluie qu’autre chose, d’ailleurs les côtés ne sont pas fermés : ce n’est pas un espace clos, et ça pourrait donc rester ouvert. Sauf qu’il faudrait peut-être alors appliquer la nouvelle norme de fréquentation maximale, à savoir une personne par m²: la surface est d’un demi-millier de m², ça donne une grosse centaine de patineurs par séance. Pas trop grave : il existe déjà une limite, fixée jusqu’ici pour le confort des usagers, et en fonction du nombre et des pointures des patins en location. Mais alors, s’il faut regarder le site comme un tout, comme un village de1200m², ça réduit drastiquement la capacité d’accueil des 25 chalets qui servent à manger et à boire autour de la patinoire : une douzaine de consommateurs par exploitant. Une jauge économiquement pas rentable.

A moins de considérer qu’il s’agit non pas d’un marché de Noël, mais de deux activités voisines mais séparées, d’une part des "restaurants" qui peuvent éventuellement s’adapter avec des tables plus écartées, et d’autre part une infrastructure sportive. Qui à ce titre est jusqu’ici dispensée du port du masque et qui resterait autorisée. Oui, mais sans public. Donc interdiction aux parents de regarder les pirouettes ou les chutes de leurs bambins. Intenable.

Le bourgmestre, les commissaires de police et les organisateurs attendent la publication de l’arrêté ministériel pour négocier, ensemble, la meilleure manière d’interpréter les dernières mesures.