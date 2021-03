A Liège, la passerelle Saucy sera démolie puis remplacée

Les Liégeois l’appellent tout simplement "la passerelle". Elle sera bientôt démolie et reconstruite. Ce pont piétonnier relie le quai de la Batte au boulevard Saucy dans le quartier d’Outremeuse. C'est "le pont qu'on franchit sans chapeau, pour une course de quelques instants" écrit d'elle Simenon dans Je me souviens. Sa version actuelle date de 1949. Le SPW Wallonie infrastructures (les voies hydrauliques) vient de publier l’avis de marché pour l’étude de son remplacement. La passerelle et ses deux piles gênent la navigation. Elles empêchent des barges de se croiser. Des subventions ont été octroyées pour éliminer ce goulot d’étranglement. Le nouveau pont restera piétonnier et cycliste et devra enjamber la Meuse d’une seule travée.

Sa première version inaugurée en 1880

"La décision de jeter une passerelle pour piétons entre la rue de la Régence et le boulevard Saucy fut prise en 1877 par le Conseil communal" relate l’inventaire du patrimoine immobilier culturel. "L’ouvrage fut inauguré en 1880. Détruite en mai 1940, la passerelle fut reconstruite en 1949. […] L’accès se faisait à l’origine par des escaliers monumentaux, remplacés en 1970 par des rampes d’accès en pente douce. En 1997, un nouvel accès imaginé par l’architecte Etienne Maudoux, est réalisé du côté d’Outremeuse." L’actuelle passerelle a dans sa plus grande partie septante ans et n’en a plus que pour quelques années avant d’être remplacée.

A quoi ressemblera la nouvelle version du pont piétonnier liégeois ? "Durant une première phase" précise le cahier spécial des charges, "le bureau d’études réalise au moins dix esquisses sommaires […] Doivent notamment être examinés les types d’ouvrages suivants : Un ouvrage haubané ; Un ouvrage suspendu ; Un ouvrage en arc inférieur ; Un ouvrage en arc intermédiaire ou supérieur ; Une variante libre". […] chaque esquisse intégrera trois variantes de rampes et d’escaliers d’accès sur chacune des rives."

La nouvelle passerelle devra être "légère"

"L’ouvrage" poursuit le document devra "respecter l’identité des ponts alentour tout en exprimant, du détail au projet d’ensemble, un esprit de continuité urbaine." Son architecture sera "légère […] pour maintenir les liaisons visuelles longitudinales à la Meuse à partir des quais ; Permettre de percevoir l’axe de la traversée à partir du boulevard Saucy avec l’hôtel des Postes en point de mire et lors de la traversée vers la rive droite de permettre de découvrir progressivement le boulevard Saucy ; La forme et la gamme chromatique de la superstructure, du tablier, des garde-corps et des équipements doivent être adaptés à l’environnement, et constituer aussi une signature artistique".

L’étude devra envisager la possibilité de démolir la chaufferie de l’Université et "l’accessibilité directe aux bords de Meuse, aux trottoirs, RAVeL, boulevard Saucy, quai sur Meuse et place Cockerill […]." La nouvelle passerelle sera large de 8 mètres ou plus, elle sera accessible aux piétons et aux cyclistes depuis les bords de Meuse, les trottoirs, le Ravel, le boulevard Saucy, le quai sur Meuse, l’accessibilité directe à la place Cockerill doit être étudiée. Il y aura aussi des escaliers "pour assurer les accès courts". Les ingénieurs devront prévoir huit mètres d’espace libre entre le pont et le niveau de la Meuse.

La circulation piétonne et cycliste ne pourra s'interrompre que pendant trois mois et la navigation que pendant trois jours, ce qui laisse imaginer qu'une passerelle provisoire sera construite à côté de l'ancienne le temps de la démolition-reconstruction, voire même que la nouvelle passerelle n'occupera pas exactement la même place que l'actuelle. Notons que sous la rubrique 2.2 "Coordination des études des différents projets du site", le document rappelle que plusieurs projets sont actuellement envisagés dans la zone, notamment le parking souterrain de la place Cockerill, ce qui constituerait le retour d’une arlésienne.

Le début d’un processus de plusieurs années

Il s’agit pour l’instant de désigner l’architecte auteur de projet et l’équipe d’ingénieurs et de paysagistes. Le marché de travaux, ce sera pour plus tard, quand les études auront été réalisées et les permis obtenus. L’auteur de projet disposera de 16 mois pour terminer son étude préalable. La phase de construction, elle, sera limitée à deux ans, sachant qu’entre les deux il faudra obtenir les permis, éventuellement rechercher des financements et passer le marché de travaux.

La passerelle Saucy avait pourtant été rénovée à grands frais voici une dizaine d’années, après un accident de navigation qui, lorsqu’un batelier a percuté l’ouvrage d’art, avait imposé de longs mois de fermeture, totale ou partielle. La ville, à l’époque, s’était ingéniée, pour un demi-million, à conserver la structure métallique, témoin du savoir-faire liégeois de l’immédiate après-guerre. Les nécessités du transport fluvial ont fini par primer. Ce n’est pas le seul dossier du genre, puisqu’il est aussi prévu de rehausser plusieurs ponts sur le canal Albert, afin de permettre le passage de porte-conteneurs de quatre étages.