A Liège, la grande expo sur Toutânkhamon arrive..."tout en camion" !

C'est un "convoi exceptionnel" qui vient d'arriver à Liège. Des camions ont amené aux Guillemins les éléments des décors de la future grande exposition prévue dès la mi-décembre à la gare Calatrava: elle sera consacrée au pharaon Toukânkhamon. 242 pièces ont été acheminées et sont en cours d'installation. il s'agit de répliques à l'identique réalisées par les ateliers du Ministère des antiquités égyptiennes. "Un premier camion est arrivé hier, un deuxième ce matin en provenance du Caire, via le port d'Anvers", précise Alain Mager, administrateur délégué d'Europa Expo, producteur de l'événement. "Ces pièces très fragiles vont faire vire cette exposition. Il y a la réplique du masque funéraire du pharaon, mais aussi des urnes, des vases, des chars, du mobilier, ... qui vont permettre aux visiteurs de plonger au coeur du plus célèbre tombeau du monde mais aussi de découvrir ce qu'était la vie quotidienne à l'époque de Toutankhamon".

Des répliques mais aussi des oeuvres originales

En plus de ces 242 répliques, l'expo présentera aussi 180 pièces originales, prêtées par des musées français (Le Louvre) anglais, allemands et néerlandais. Ces oeuvres arriveront dans les prochains jours.

"Toutânkhamon, à la découverte du pharaon oublié", à explorer du 14 décembre au 31 mai, à la gare de Liège-Guillemins.