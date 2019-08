A Liège, la 3ème édition de la Beach Box a fait un carton !

La troisième édition de la Beach Box s’est refermée aux Halles des Foires de Liège. Durant 3 semaines, aux rythmes des DJ’s et des rappeurs comme Caballero & JeanJass, cette mini-plage artificielle a accueilli près de 30 000 fêtards, contre environ 25 000 l’an dernier. Un très bon bilan donc. Le monde de la nuit a pourtant beaucoup changé ces dernières années, et il a fallu s’adapter : "Que ce soit en Wallonie, à Bruxelles, dans le nord du pays ou ailleurs dans le monde, il y a de moins en moins de gros clubs" constate Tony Vermiglio, créateur de cette Beach Box. "Je pense que les habitudes de sorties des jeunes ont évolué. Mais en été, on peu se permettre de faire la fête tous les jours, et ce qui fait notre force, c’est que nous avons un concept unique à proposer chaque soir, avec des événements dédiés à la musique latino, au RnB, à la house,… et donc on peut attirer un public différent tous les jours".

Vu le succès, une quatrième édition de la Beach Box est dans les cartons. Mais on sait que le site va se transformer en éco-quartier, un vaste chantier qui va notamment nécessiter le déménagement définitif du Festival Les Ardentes. La Beach Box pourrait tout de même avoir lieu un dernière fois à Coronmeuse. Les discussions sont en cours avec la ville et les responsables des Halles des Foires.