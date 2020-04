A Liège, l'hôpital de la citadelle crée un SMUR dédié aux maisons de repos

Un service d’urgence, un SMUR, dédié à la situation critique que connaissent aujourd’hui certaines maisons de repos : c’est une initiative du CHR de la citadelle, à Liège.

L’hôpital liégeois a baptisé ce nouveau service le SMUG pour Service Médicale d’Urgence Gériatrique, une première en Belgique. L’idée, c’est de proposer une aide dédiée pour les maisons de repos.

" Ce n’est un secret pour personne que le personnel des maisons de repos et les résidents sont en grande détresse à cause de la pandémie du covid-19. Si on veut les aider, il faut vraiment le faire avec des gens qui ont une expérience spécifique ", estime le docteur Stéphane Degesve, chef des urgences au CHR.

Un médecin gériatre dans l’équipe d’intervention

D’où l’idée d’ajouter un médecin spécialiste en gériatrie à l’équipe d’intervention. Tout commence par un appel classique à la centrale le 112. Si cet appel concerne un ou des malades du Covid-19 dans une maison de repos, le 112 orientera donc l’appel vers le SMUG du CHR. Un infirmier et un médecin urgentiste se rendront sur place, accompagnés du gériatre.

" On va travailler en collaboration avec le personnel de la maison de repos ", annonce Stéphane Degesve. " Le 112 est en général appelé pour un ou des cas précis. On s’occupe donc en priorité de ces patients-là ".

Poser un diagnostic d’ensemble de la situation en maison de repos

Mais ce nouveau service d’urgence gériatrique va plus loin, puisqu’il s’agit aussi de proposer un diagnostic d’ensemble à la maison de repos. " On discute avec le médecin coordinateur de la maison de repos pour déterminer quels sont les autres patients en danger potentiel ou un peu ‘limites’pour rester à la maison de repos. Ensuite c’est le médecin coordinateur qui décidera ou pas d’hospitaliser la personne ".

Le responsable du service des urgences du CHR de Liège insiste : il s’agit avant tout d’un dialogue entre le médecin gériatre du CHR et l’équipe de la maison de repos. " Il ne s’agit pas de faire une ingérence dans la maison de repos, on laisse le libre arbitre au médecin coordinateur mais en lui apportant un éclairage hospitalier ".