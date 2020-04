A Liège, l'école Sainte-Véronique prépare l'éventuel retour en classe des 6èmes primaires

Commencer à renvoyer les élèves du primaire à l'école à partir du 18 mai: c'est le scénario élaboré en Fédération Wallonie-Bruxelles.

Mais comment faire respecter les mesures de précaution?

A l'école primaire Sainte-Véronique à Liège, favorable à un retour en classe des 6èmes primaires, direction et enseignants ont déjà réfléchi a des pistes pour que cette rentrée se fasse dans des conditions optimales. Matthias Thyssen, le directeur général de l'école primaire et secondaire Saint-Véronique: "Il y a quatre classes en sixième primaire, ce qui représente une centaine d'élèves. Il faut imaginer que ces enfants ne doivent pas se retrouver en même temps au même endroit. L'idée, par exemple, ça pourrait être d'avoir une rentrée décalée. Un premier groupe à 8 heures, un deuxième groupe à 9 heures. Et permettre un départ à 15 heures, à 16 heures, et à 16 heures 40 par exemple. Deuxième piste de réflexion: travailler à temps partiel. Certaines classes pourraient arriver le matin et d'autres l'après-midi. Et donc ne pas se croiser sur le temps de midi, en tout cas dans un réfectoire. L'idée n'est pas de remplir un réfectoire avec une centaine d'élèves. L'idée aussi, c'est de pouvoir jongler avec les horaires et les bâtiments de manière peut-être à laisser un local inoccupé pendant 24 heures. En effet, la désinfection des locaux, des chaises, des bancs, des tables, des couloirs... et les capacités de nettoyage d'une école ne sont malheureusement pas celles d'une entreprise ou de certaines administrations".