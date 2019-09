A Liège entre 550 et 600 mariages par an

600 en 2014, 577 en 2015, 567 en 2016, 547 en 2017, 558 en 2018 et déjà 396 en 2019. Chaque année, la ville célèbre aussi entre 300 et 400 noces d'or (50 ans de mariage), entre 150 et 250 noces de diamant (60 ans) et une dizaine de noces de platine (70 ans). De plus en plus, les liégeois se marient le vendredi plutôt que le samedi. Sur les cinq dernières années, 1497 coupes se sont mariés un vendredi pour 1725 un samedi. Le samedi reste majoritaire, mais perd du terrain.

La Ville de Liège va désormais offrir aux couples la possibilité de renouveler leurs voeux à l'occasion de leurs anniversaires de mariage, comme ça se fait déjà pour la Saint-Valentin. Ca se passera une fois par trimestre, en mars, juin, septembre et décembre. La nocturne des mariages est maintenue et son horaire étendu : on mariera désormais jusque minuit. Ce sera le 5 octobre, dans une salle des pas perdus décorée sur le thème "Montmartre" avec des officiels en Gavroche et Alexise Yerna comme invitée. Le 28 décembre prochain, la Ville va aussi inaugurer les mariages d'hiver. Ce seront de vrais mariages, une cérémonie d'une demie-heure où paraîtront les représentants du village de Noël et une touche folklorique.