A la rencontre des résidents du centre Fedasil de Theux

Les demandeurs d'asile se chargeaient eux-mêmes des visites. Nous avons rencontré un réfugié qui a fui la Guinée Conakry depuis deux ans. "Pour l'instant, c'est ici qu'on vit" explique-t-il. "Là, c'est la cuisine, là, c'est ma chambre, on partage à trois cette toilette. C'est une caravane. Le plus dur, c'est le fait d'être isolé surtout. C'est tellement calme que c'est ennuyant. Tellement ennuyant que tu passes pratiquement toute la journée à marcher. On dit qu'on est dans la vallée de l'espoir. On est là. Pas le choix".

L'intérieur de la caravane. - © DR

Ce qui me frappe, c'est le manque de confort

Marie-Christine habite Theux. C'est la première fois qu'elle visite le centre pour réfugiés près de chez elle. Ce qui la frappe, "c'est le manque de confort. Ce sont des locations de vacances normalement. Moi, ça m'interpelle que l'hiver, les gens restent ici. Il fait fort humide, ça ne doit pas être évident. Et ils sont loin de tout aussi, même s'il y a des choses qui sont mises en place".

Des inconvénients, mais aussi des avantages

Pour la responsable du service social du centre, Isabelle Neuville, le camping a pourtant certains avantages: "On a les inconvénients des campings dans le sens où c'est vrai qu'on n'a pas ces chaleurs, etc., comme s'ils étaient dans du dur, mais on a la mentalité du camping qui va avec. C'est vrai que tout le monde s'entend bien. Parfois, ça a tendance un peu à faire des rixes dans les autres centres. Nous, on a des Irakiens, on a des Afghans, et ici, ils se croisent, ils se côtoient et ils s'entraident".

Le camping de Polleur accueille environ 230 résidents d'une dizaine de nationalités différentes.