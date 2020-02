A la recherche d'une bonne adresse sur Liège ? Demandez conseil à un robot !

Pour trouver une bonne adresse sur Liège, vous pourriez faire une recherche rapide sur Internet, consulter un ami… ou encore, demander conseil à un robot ! Hola Julia vient de naître. Cet outil d'intelligence artificielle vous aidera à dénicher un bar ou un restaurant sympa, dans le centre de Liège.

Hola Julia, c'est ce qu'on appelle un chatboot, un peu à l'image de Siri, Alexa ou Sophia, ces assistants vocaux créés par les géants du web et de la télécommunication. Un robot répond à vos questions, un peu comme le ferait un véritable être humain. Pour utiliser Julia, rien de bien compliqué si vous êtes déjà un habitué du smartphone : recherchez "Hola Julia Liège" sur Messenger, vous pourrez ensuite interagir avec une Julia virtuelle. Restaurant italien, chinois ou bar à vin, elle vous recommande quelques bonnes adresses liégeoises en fonction de vos envies du moment.

Le créateur de l'outil s'appelle Cédric Cella. Etudiant en tourisme, il a combiné ses deux passions : les nouvelles technologies et la vie citadine. "C'est assez facile à faire en fait" assure-t-il. "Les outils existent déjà, ensuite c'est un peu comme un tableur qu'il faut remplir". Le jeune entrepreneur en est convaincu : ces chatboot vont prendre de plus en plus de place dans notre quotidien.

"C'est beaucoup plus convivial. Ca va trouver un certain type de public. Certains continueront à utiliser des guides papiers, d'autres des applications. Mais d'autres utiliseront les chatboot, par facilité, pour ne pas avoir à télécharger des applications supplémentaires sur leur téléphone".

Pour l'instant, Holà Julia ne concerne que l'hyper-centre de Liège et les interactions sont limitées, mais Cedric Cella espère bien pouvoir améliorer son outil. Dans le futur, il voudrait aussi s'intéresser à d'autres villes francophones plus grandes, au Québec ou en France.